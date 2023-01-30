Акции компаний Adani Group, которая принадлежит самому богатому человеку в Индии и Азии, индийскому миллиардеру Гаутаму Адани, за три дня подешевели на $72 млрд, написало агентство Bloomberg.

Ценные бумаги Adani Total Gas сократились в цене на 20%, Adani Transmission — на 15%, крупнейшая компания холдинга Adani Enterprises потеряла 2%.

На прошлой неделе инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research обвинила конгломерат Adani Group в многочисленных финансовых нарушениях.

На момент публикации, 27 января, Адани владел, по версии журнала Forbs, $96,6 млрд, в настоящее време его состояние сократилось до $88,2 млрд.

После публикации отчета американской инвестиционной компании Adani Group в ответ обвинила Hindenburg Research в «мошенничестве с ценными бумагами» и выпустила опровержение выводов аналитиков в специальном докладе на 413 страниц.