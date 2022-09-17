Премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны.

Об этом сообщает CNN.

Моди сказал российскому диктатору о необходимости «встать на путь мира» и напомнил ему о важности «демократии, дипломатии и диалога».

Комментарии Моди прозвучали во время личной встречи в пятницу в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через день после того, как Путин признал, что у Китая тоже есть «вопросы и опасения» по поводу его вторжения в Украину.

«Я знаю, что сегодняшняя эпоха – не для войны, и мы много раз говорили с вами по телефону о том, что демократия, дипломатия и диалог – это вещи, которые касаются мира. У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем перейти на путь мира в ближайшие дни, я также получу возможность понять вашу точку зрения», — добавил он, согласно протоколу встречи министерства Индии по внешним связям.

В ответ Путин сказал индийскому лидеру, что знает о его опасениях.

«Я знаю о вашей позиции по конфликту в Украине и знаю о ваших опасениях. Мы хотим, чтобы все это закончилось как можно скорее», – сказал он.

Нью-Дели, как и Пекин, имеет тесные связи с Москвой. До сих пор Индия в основном избегала прямого осуждения вторжения России, которая остается ее крупнейшим поставщиком оружия. Также Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской нефти.

(УНИАН)