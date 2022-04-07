Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum (BPCL) купила 2 млн баррелей российской нефти Urals с погрузкой в мае у трейдера Trafigura. Об этом в четверг сообщает газета The Hindu со ссылкой на источники.

По их данным, после закупки BPCL Индия с 24 февраля зарезервировала не менее 16 млн баррелей российской нефти, что соответствует объему импорта страной российской нефти за весь 2021 год.

В марте закупки Urals со значительными скидками осуществили компании Indian Oil, Нindustan Petroleum и Nayara Energy.

По сообщениям СМИ, Москва предложила Нью-Дели нефть со скидкой до $35 за баррель. Поставки планируется осуществлять на условиях модели CIF (cost, insurance and freight), в соответствии с которой продавец оплачивает доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна.

Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, выступая в среду в верхней палате парламента, подчеркнул, что Россия является важным экономическим партером Индии и закупки нефти у нее продиктованы экономическими интересами. «В условиях резкого роста мировых цен на энергоносители нам нужна российская нефть, которую мы закупаем. Придавать этому политическую окраску неуместно и нечестно», — подчеркнул министр.

В марте США предупредили Индию о «серьезных рисках» в случае увеличения закупок нефти у России в условиях ужесточения Вашингтоном антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.