Индекс Dow Jones рухнул на 943 пункта

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду к закрытию сессии резко понизились на опасениях инвесторов по поводу последствий распространения пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones рухнул на 943,24 пункта (-3,43%) и остановился на уровне 26 497,39. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 119,64 пункта (-3,53%), до отметки 3 271,03. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 426,48 пункта (-3,73%), до уровня 11 004,87.

Как отметила газета The Wall Street Journal, Dow Jones снижается четвертую сессию подряд, индекс S&P 500 с начала сентября понизился почти на 7%, а индекс электронной биржи Nasdaq резко сократился в связи с тем, что упали котировки ведущих технологических компаний: Apple — на 4,42%, Alphabet — на 4,82% и Microsoft — на 4,95%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,21%, до $37,31 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала на 0,09%, до $1 877,70 за тройскую унцию.