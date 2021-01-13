Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей

Демократы, контролирующие комитет палаты представителей по процедурным вопросам, добились вынесения импичмента президенту Дональду Трампу на пленарное заседание палаты в среду.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в заявлении комитет.

Семь членов комитета проголосовали «за», четверо были против.

Как ожидается, дебаты начнутся в 9 утра (18.00 по бакинскому времени — ред.) с обсуждения правил. Голосование по импичменту после предельно сокращенной процедуры может пройти уже в среду.

Демократы намерены объявить президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.