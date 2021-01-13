Импичмент Трампу прошел процедурное голосование, но республиканцы отказались собирать сенат

Вопрос об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей конгресса, члены палаты приступили к финальным дебатам. Трансляцию заседания ведет телеканал CNBC.

За проведение финальных дебатов по импичменту проголосовали все представители Демократической партии США, которая контролирует палату представителей. Все представители республиканского меньшинства проголосовали против.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собрать находящийся на каникулах сенат для рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Таким образом, план демократов досрочно отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке. (Газета.Ру)