Имитационная демократия: кто стоит за ней на постсоветском пространстве?

Наверное, едва прочитав первые два предложения статьи российского автора об имитационной демократии в постсоветском пространстве («Имитационная демократия как постсоветская болезнь», www.ng.ru, 02.11.2020) любой читатель, махнув рукой, сразу сказал бы: «В чужом глазу соринку видит, в своем бревна не замечает».

Пожалуй, формально он будет прав, потому что российскому автору вместе того, чтобы обсуждать и анализировать состояние демократии в таких странах, как Украина или Киргизия, следовало бы обстоятельно исследовать состояние демократии в собственной стране, которая после новых, путиновских поправок к конституции можно сказать полностью простилась с политическими правами и свободами, которые были в начале девяностых годов прошлого века, и которые в России называли «разгулом демократии и свободы».

Но российский автор прав в том, что имитационная демократия является вполне распространенным явлением (и не только постсоветским!), хотя он не очень точно указывает ее адрес и самое главное, не очень корректно определяет ее происхождение. Например, в свое время российские СМИ денно и нощно трубили на весь мир, что, якобы, в Украине установился фашистский режим.

Но не прошло даже пары лет, как кобзари-украинцы выбрали еврея своим президентом и тем самым поставили точку в лживой российской пропаганде: согласитесь, «фашисты» не стали бы избирать человека еврейской национальности своим президентом.

Чтобы вникнуть в суть и понять феномен имитационной демократии, надо вспомнить такую деталь, что теперь, т.е. в 21-м веке, мало кто оппонирует свободе и демократии.

Даже современные авторитарные, недемократические режимы называют свою государственную и политическую систему «самой демократичной в мире», представляя или характеризуя ее, как национальную, эффективную или же «ответственную демократию».

Таким образом, можно однозначно констатировать, что в настоящее время сколько в мире авторитарных государств (а их к сожалению, пока достаточно!), столько же «разновидностей» демократии. Потому, еще раз заметим, что теперь открыто выступать против демократии не все осмеливаются, если даже кто-то критикует демократию, выдает это за критику демократии западного образца, которая якобы не только не учитывает традиции и национальные ценности других народов, но и используется крупными державами, как «геополитический рычаг» против суверенитета и независимости малых государств или третьих стран.

Вернемся к постсоветскому опыту. Первые признаки имитации демократии были еще в советское время, например, советские люди «выбирали» своих депутатов и прочих на безальтернативной основе. Непонятно было, кого же они выбирают – ведь, в бюллетене числилась фамилия всего одного кандидата!

Тут заметим, что именно в советское время люди научились открыто, публично врать, произошло раздвоение личности – люди говорили одно, а думали совсем другое.

Поэтому в постсоветское время кое-какие изгибы были неизбежны. Даже была такая поговорка: в этих условиях какую партию не создашь, все равно, получится коммунистическая.

Некоторые постсоветские страны преодолели эти негативы, научились проводить демократические и правильные выборы, произвели разделение властей, восприняли верховенство прав человека, начали жить в условиях многопартийной и парламентарной демократии и т.д.

Конечно, проблемы остаются. Но больше проблематично политическое будущее другого сегмента постсоветского пространства. В некоторых постсоветских странах с демократией не получилось, в этих странах установился настоящий авторитарный политический режим. Как уже заметили чуть выше, эти страны не называют себя авторитарными, имитируют демократию, создают видимость многопартийности и плюрализма.

И все эти страны поддерживает Россия. Дело в том, что Россия сама постоянно занимается имитацией и научила этому и другие постсоветские страны: для этого достаточно посмотреть на Беларусь, которая, в буквальном смысле, кипит политическими страстями, но Кремль во что бы то ни стало продолжает поддерживать авторитарный режим А.Лукашенко.

То же самое можно сказать и про другие проекты России: имитацией ЕС является ЕАЭС, а карикатурой на НАТО, конечно же, ОДКБ!

Но насколько продолжится этот политический театр абсурда России? Сами российские специалисты хоть и не могут указать точные сроки, все же открыто признают, что их стране нечего предложить своим сателлитам, поэтому, по их мнению, при первой же возможности эти страны предпочтут уже других политических и экономических, даже геополитических партнеров…