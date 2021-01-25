«Имея дело с Россией, пересчитывайте свои пальцы после рукопожатия»

Не так давно глава МИД Армении Ара Айвазян съездил в Нагорный Карабах, встретился с сепаратистами, и всё это было представлено как «официальный визит и переговоры в НКР». Это вызвало резкую реакцию Баку, президент Алиев пригрозил «железным кулаком», в случае продолжения таких поездок.

Но, невзирая на это предупреждение, Армения продолжает посылать своих высоких чиновников в Нагорный Карабах без какого-либо согласования с азербайджанской стороной. И эти визиты в «Республику Арцах» и встречи с членами «правительства НКР» они вновь называют официальными. Вчера в Ханкенди «министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов» Нагорного Карабаха Мане Тандилян приняла делегацию из Армении, с которой обсуждались вопросы восстановления и развития «НКР». Об этом сообщает пресс-служба «арцахского ведомства».

Среди прибывших — министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян, комиссар Армении по вопросам диаспоры Заре Синанян, и.о. главы комитета Армении по градостроительству Армен Гуларян. Сообщается, что «Мане Тандилян отметила важность сотрудничества между ведомствами Армении и Арцаха».

А Синаняна еще и «принял президент НКР» Араик Арутюнян.

То есть, все как прежде, как ни в чем не бывало. Если предупреждение из Баку о недопустимости таких «визитов» уже прозвучало, то что теперь должны предпринять власти Азербайджана? Какие вообще у них есть инструменты, чтобы прекратить эту порочную практику? Ведь должен быть какой-то следующий шаг? А есть ли возможности сделать его, если учесть, что вопросами проезда армянских министров через Лачинский коридор ведают исключительно российские миротворцы? Что тут делать, жаловаться в Москву? Это странно, учитывая, что речь-то идет о территории Азербайджана. Может, стоит возбуждать уголовные дела против всех таких армянских министров, как против нарушителей государственной границы Азербайджана, и объявлять их в международный розыск через Интерпол?

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Понятное дело, можно сколько угодно грозить кулаком, но без механизмов реализации своей угрозы подобное действие будет напоминать сотрясание воздуха. Армянским властям для сохранения своего положения и статуса, и в преддверии внеочередных парламентских выборов необходимо показать своим избирателям, что ничего существенного с Карабахом не произошло – как ездили, так и ездим. В то время как для Азербайджана это горькое напоминание, что ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться подвешенной и неопределенной.

Впрочем, всегда, имея дело с Россией, пересчитывайте свои пальцы после рукопожатия – вы вполне можете их недосчитаться.

Но насколько безвыходной представляется ситуация? Можно ли, используя имеющийся арсенал средств, заставить армян и русских уважать территориальную целостность Азербайджана?

Я предлагаю рассмотреть три возможных опции: дипломатическую, мониторинговую, и безопасность. Насколько мы знаем, в конце января пройдут переговоры между Эрдоганом и Путиным, и предполагается, что тема Карабаха будет на ней одной из главных. В свете традиционной для московитов привычки делать козью морду и «не мытьем так катаньем» протягивать свои решения, как это было с заявлением Лаврова о якобы имевшем место согласии Баку на беспрепятственный визит армянских чиновников, нужно фиксировать все договоренности и разногласия, даже самые малые, в протокол, и ни на шаг от них не отходить. Без этого, легко можно оказаться в ситуации «без меня меня женили». Надеюсь, азербайджанская сторона подготовит проект решения для этих переговоров, где предложит процедуру контроля за пересечением государственной границы в районе Лачина.

Мониторинг — дело хлопотное и долгое, и, скорее всего, результат будет со временем, когда накопится достаточное количество нарушений режима прекращения огня со стороны армян и недобросовестного выполнения русскими своих обязательств. Эти данные можно будет использовать как в прямых переговорах, так и на международном уровне для аргументации нежелательности дальнейшего пребывания россиян в Азербайджане. Кроме того, эти данные будут создавать аргументированное давление на Москву, что в любом случае неплохо.

И использование вопросов безопасности. Не секрет, что через Лачинский коридор на контролируемую Баку территорию Нагорного Карабаха проникают террористы и диверсанты. Об этом, в частности, свидетельствуют участившиеся факты подрыва техники и нападений на азербайджанские блокпосты. Поэтому нужно время от времени рандомно проводить мероприятия по проверке всех транспортных средств, движущихся Лачинским коридором, для идентификации и выявления возможных террористов. Конечно, для этого нужно иметь соответствующие санкции. Пару-тройку задержаний и можно будет ставить стенд, как на Луганщине: «Нефиг шастать». Такие действия (если азербайджанская сторона, например, под предлогом обеспечения безопасности в районе Шуши, станет задерживать и разворачивать тех, кто не имеет разрешение на передвижение) заставят русских самих поднять вопрос о введении процедуры перемещения коридором, уже и под давлением армянской стороны тоже.

Ринат Ковбасюк, глава Украинской политологической ассоциации имени Фрэнсиса Фукуямы, политэксперт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко:

— Конечно, можно и уголовные дела возбуждать, но смотря по какой статье и будут ли соответствовать они нормам международного права? Но дело в том, что данные действия неэффективны, нужно понимать, что в свете предыдущего взаимодействия Баку с армянской стороной никакие криминальные дела или заявления особо не повлияли на армян, поэтому вряд ли в этой ситуации Баку может что-то сделать.

Как показало время, в Ереване понимают только силу, любые призывы и переговоры не дали ровным счётом ничего. Конечно, Баку может обратиться к Москве как посреднику с замечаниями по поводу противоправных действий армянской стороны, но уверен, что это мало что даст. Поэтому на данный момент, единственной правильной реакцией официального Баку должно быть максимальное наращивание военного присутствия вокруг мятежного региона и, само собой, вдоль границы с Арменией. Готовиться нужно уже сейчас, так как понятно, что и через 5 лет армянская администрация в Ханкенди никуда уходить не собирается — для этого потребуется армия Азербайджана, что бы им немного помочь.

В целом, конечно, Баку заявления делать может, но они нужны скорее для стран, которые уважают международное право, а, как известно, армянские агрессоры к таким странам не принадлежат.