Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире шоу комика Джо Рогана на YouTube объяснил, как произносить имя его сына, которого он и супруга певица Граймс (Клэр Буше) назвали X Æ A-12.

«Экс, Эш, Эй Твелв», — ответил Маск на вопрос ведущего.

Он отметил, что A-12 — это его посвящение предшественнику «лучшего во все времена» воздушного судна SR-71. Ранее Граймс расшифровала имя сына: X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A — ее любимая песня «Архангел».