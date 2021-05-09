Илон Маск рассказал, что страдает синдромом Аспергера

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера, выступая в роли ведущего телепередачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Он отметил, что, среди прочего, пишет в Twitter довольно неоднозначные вещи, но «так уж работает» его мозг.

Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития. Оно характеризуется трудностями в общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, а также повторяющимся комплексом интересов и занятий. Единого способа лечения не существует. Обычно синдром начинается в младенчестве или раннем детстве, а по мере взросления состояние детей улучшается.

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим Saturday Night Live с синдромом Аспергера. Или, по крайней мере, первым ведущим, который в этом признался»,— сказал господин Маск.

Предприниматель добавил, что он «переизобрел электроавтомобили» и хочет отправить людей на Марс. «Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — добавил Илон Маск. (kommersant.ru)