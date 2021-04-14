Илон Маск провозгласил себя «императором Марса»

В биографии Twitter-аккаунта главы SpaceX и Tesla Илона Маска появилась новая запись — миллиардер назвал себя «императором Марса».

Это второе «звание» предпринимателя, которые он выдал себе самостоятельно. Ранее Маск переименовал свою должность гендиректора американского производителя электромобилей Tesla в «Technoking», то есть «технокороля». Финансовый директор компании Зак Киркхорн изменил название своей должности на Master of Coin («Мастер над монетой») по аналогии с вымышленным титулом в книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и сериале «Игра престолов». Новые должности Маска и Киркхорна отражены во всех официальных документах Tesla.

Ранее стало известно, что скоростной туннель компании Маска The Boring Company подвергся резкой критике со стороны прессы и пользователей интернета, так как его презентация оказалась «невпечатляющей».(Газета.Ru)