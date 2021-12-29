Гендиректор компании-производителя электромобиля Tesla Илон Маск продал еще около 1 млн акций.

Как передает «Интерфакс», он реализовал опционы на покупку около 1,6 млн бумаг Tesla по цене 6,24 долларов США за акцию, продав 934 090 акций стоимостью около 1,02 млрд долларов.

С начала продажи акций и реализации опционов в прошлом месяце Маск реализовал более 22,8 млн опционов, или весь транш, который истекает в августе 2022 года. Маск получил его в 2012 году в качестве компенсационного пакета.

8 ноября предприниматель запустил опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если это поддержит большинство участников опроса. До этого момента Маску принадлежало 17% акций Tesla, или около 170,5 млн, стоимость его доли оценивалась более чем в 200 млрд долларов, а 10% от нее — почти в 21 млрд.

За счет реализации опционов Маску теперь принадлежит еще большее количество акций, чем на момент опроса. Объем принадлежащих ему бумаг превышает 177 млн.

Ранее в декабре Маск заявил, что в текущем году заплатит налоги на сумму свыше 11 млрд долларов, причем на эти цели он направит значительную часть средств, полученных от продажи акций.

Акции Tesla подорожали на на 54,3% с начала 2021 года.