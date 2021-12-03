Глава Tesla Илон Маск в четверг продал акции еще на $1 млрд. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Маск продал более 934 тыс. акций своей компании на сумму в $1,01 млрд, тем самым он продолжил сокращать свою долю в компании.

С начала ноября предприниматель уже продал 10,1 млн акций на сумму в $10,9 млрд. Это произошло после опроса в Twitter по поводу того, стоит ли ему продать 10% принадлежащей ему доли в Tesla. Тогда большинство пользователей проголосовали за продажу активов.

Для выполнения обещания, бизнесмен должен реализовать в общей сложности около 17 млн акций Tesla. Для достижения этой цели Маску осталось продать чуть менее 7 млн акций.

Акции компании Tesla упали 15 ноября, в результате чего рыночная стоимость производителя электромобилей опустилась ниже $1 трлн. Это произошло после словесного конфликта между Маском и американским политиком Берни Сандерсом в Twitter.