Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск посоветовал «независимо мыслящим избирателям» голосовать за Республиканскую партию на промежуточных выборах в Конгресс США.

Как сообщает ТАСС, в своем микроблоге он пояснил, что победа республиканцев будет сдерживать демократическую администрацию Джо Байдена.

«Разделение власти сдерживает крайности двух партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс», — обратился к американцам предприниматель.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 8 ноября. Будет избран полностью весь состав Палаты представителей и треть членов Сената. Республиканцы рассчитывают получить большинство в обеих палатах.