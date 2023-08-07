Причиной болей в спине, которые могут помешать поединку американского миллиардера Илона Маска и основателя корпорации Meta Марка Цукерберга, оказалась травма, полученная девять лет назад. Маск упомянул обстоятельства, при которых это произошло, в одном из своих постов в соцсети X (Twitter).

По словам Маска, во время поединка с неким сумоистом он повредил один из межпозвоночных дисков в шейном отделе позвоночника. После этого он восемь лет мучился от сильнейших болей в спине. В 2022 году миллиардер сообщил, что с болью удалось справиться благодаря спондилодезу — операции, при которой поврежденные позвонки сращивают и обездвиживают.