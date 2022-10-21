Основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск потерял около 35% своего состояния с ноября 2021 года, пишет Forbes.

На конец 2021 года состояние предпринимателя оценивалось в $320,3 млрд. По последним подсчетам на осень 2022 года, его состояние оценивают в $209,4 млрд, он по-прежнему остается самым богатым человеком в мире. Однако только за октябрь 2022-го Илон Маск потерял $28 млрд.

Состояние миллиардера рухнуло вслед за падением акций Tesla. 19 октября компания опубликовала финансовый отчет за третий квартал (июль — сентябрь), результаты которого оказались хуже, чем ожидали инвесторы. Tesla сообщила о доходах в размере $21,5 млрд, что ниже прогнозов в $22 млрд.

В июне Forbes написал, что бизнесмен лишился почти $16,9 млрд, и при этом акции автоконцерна упали на 9,2% из-за утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla.