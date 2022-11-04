ВСУ потеряли связь с системой Starlink на 1300 терминалах, купленных в марте у одной из британских компаний. Как сообщает CNN со ссылкой на два источника, знающих об инциденте, потери связи с системой начались 24 октября.

Киев начал высказывать опасения по поводу надежности SpaceX после того, как основатель компании Илон Маск, передавший Украине терминалы еще в начале войны, заявил, что «не может бесконечно финансировать существующую систему». Тогда же стало известно о перебоях в связи вблизи линии фронта.

Отключения, которое начались 24 октября, стали «огромной проблемой» для украинских военных, сообщил собеседник телеканала. По его словам, терминалы были отключены за неуплату. SpaceX взимала с украинских военных $2500 долларов в месяц за связь каждого из 1300 терминалов с системой. Общий счет за услуги к сентябрю вырос почти до $20 миллионов, и военные больше не смогли позволить себе платить. (moscowtimes.ru)