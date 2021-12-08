Основатель и генеральный директор компании Space X Илон Маск официально стал бездомным после продажи калифорнийской виллы в Хиллсборо, передает РИА Новости.

Миллиардер передал ее неназванному покупателю за 32 млн долларов США. Эта вилла площадью 19 гектаров была его «последним домом», поскольку другие владения в штате он продал ранее.

До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.

Столетнее поместье, известное как Guignécourt, имело яркую историю еще до Маска. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен «золотой лихорадки».