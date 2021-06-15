Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте, что продает последний из принадлежащих ему домов, расположенный в районе заливе Сан-Франциско.

«Решил продать последний из оставшихся у меня домов. Нужно, чтобы его купила большая семья, которая будет в нем жить. Это особенное место», — написал предприниматель.

Ранее Илон Маск заявлял о готовности продать все свое имущество ради строительства города на Марсе, что потребует «много ресурсов». В конце 2020 года предприниматель переехал из Калифорнии в Техас.

Он также объявлял о том, что планирует создать в Техасе город Старбэйз (Starbase). Город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.