Американский миллиардер Илон Маск — самый богатый человек на Земле — намерен приобрести социальную сеть Twitter за 41,4 млрд долларов, сообщили в четверг, 14 апреля, западные СМИ со ссылкой на документы для американского регулятора SEC.

Из них следует, что глава компании Tesla предлагает за каждую акцию Twitter 54,20 доллара — на 38 процентов больше, чем на момент закрытия биржи 1 апреля. «Это мое лучшее и последнее предложение», — сказал Маск, предупредив, что если это предложение не будет принято, то он «пересмотрит свою позицию как акционер».

2 апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 процента акций Twitter, став в результате держателем крупнейшего пакета. Накануне стоимость акции соцсети составляла почти 46 долларов. Илон Маск уже объявил о намерении вывести Twitter с биржи после его приобретения. Главы Tesla заявил, что он заинтересован в покупке Twitter, поскольку верит в потенциал этой компании как «платформы для свободного выражения мнений во всем мире». (DW)