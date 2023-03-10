Газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что вблизи американского города Остин (штат Техас) американский бизнесмен Илон Маск планирует построить собственный город.

Маск и его коллеги описали идею создания населенного пункта, как своего рода техасскую утопию. Предлагается, что город расположится вдоль реки Колорадо. В городе, который хочет построить Маск, по его задумке, могли бы жить и работать сотрудники компании.

По словам источников, населенный пункт будет примыкать к строящимся в Техасе помещениям компаний SpaceX и Boring Company.

Как сообщается, уже возведены несколько модульных домов, спортивная зона, бассейн и тренажерный зал.