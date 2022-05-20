Cамоуправляемый автомобиль Tesla, который не будет нуждаться в присутствии водителя за рулем, появится уже через год. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

Производимые в настоящее время машины Tesla оснащены автопилотом, требующим присутствия водителя в салоне. Система может корректировать курс машины, разгоняться и тормозить, но водителю все равно необходимо быть готовым взять управление на себя.

Бизнесмен уверен, что новая модель самоуправляемого автомобиля Tesla будет безопасна как для пассажиров, так и для участников движения. (gazeta.ru)