Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента 11.6-километрового тоннеля, который будет построен в Муровдаге на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар.

Проектная длина автомобильной дороги, соединяющей Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы, составляет 81 километр. Согласно поручению главы государства, автомобильная дорога строится в соответствии с 1-м и 2-м техническим уровнем с 2-4 полосами движения с учетом плана развития Карабаха. С 16-километрового участка проекта начинается хребет Муровдаг, и высота увеличивается с 1900 метров до вершины Муровдаг, до 3260 метров. Учитывая сложный рельеф местности и вопросы безопасности, было сочтено целесообразным строительство 11,6-километрового тоннеля под хребтом Муровдаг.

Глава государства заложил фундамент тоннеля.