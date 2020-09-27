Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к нации — ОБНОВЛЕНО

Завершилось выступление Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к нации.

«Сегодня утром ВС Армении с различных направлений обстреляли наши населенные пункты, а также военные позиции с использованием различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии».

Как сообщает АПА, об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что в результате вражеского обстрела среди нашего гражданского населения и военнослужащих есть потери, есть и раненые: «Да упокоит Аллах души наших шехидов. Их кровь не останется неотомщенной».

«Азербайджанская армия в настоящее время наносит удары по военным позициям противника», — заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что в результате этих ударов из строя вышло большое количество военной техники противника.

*** 11:44

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступает с обращением к нации.

Выступление передает Азербайджанское государственное телевидение — AzTV.

*** 11:28

В ближайшее время Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступит с обращением к нации, сообщает Азербайджанское государственное телевидение — AzTV.