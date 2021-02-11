Ильхам Алиев выступил на VII заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК

11 февраля состоялось VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

Как передает АПА, на заседании выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступление президента Ильхама Алиева

Уважаемая комиссар Симсон.

Уважаемый комиссар Варгейи.

Дамы и господа.

Дорогие друзья.

VII заседание Консультативного совета Южного газового коридора проходит в формате видеоконференции. Это – новая реальность, возникшая в результате пандемии. Несмотря на это, уверен, что результаты нашей совместной деятельности, как всегда, будут значимыми. Я помню первое заседание Консультативного совета. В то время мы только приступили к совместной работе, и сегодня, оглядываясь назад, становимся свидетелями важных достижений. Кстати, ежегодно собираясь в Баку, мы рассматриваем проделанную работу и планируем предстоящие шаги.

Рад, что число стран, участвующих в сегодняшнем заседании, больше, чем прежде. В настоящее время здесь участвуют 18 стран, 19 компаний и 5 ведущих международных финансовых институтов. Мы работаем как единая команда, и считаю, что это является главной причиной нашего успеха.

Конечно, в первую очередь хочу поздравить всех нас с завершением строительства Южного газового коридора. Последний день минувшего года был знаменательным. Завершение проекта ТАР, являющегося последним сегментом Южного газового коридора, — историческое достижение. Уверен, что наше взаимодействие будет продолжаться, потому что у нас есть новые планы и идеи. Они обязательно будут обсуждены на сегодняшнем заседании.

Хочу выразить признательность всем нашим партнерам. Благодарю правительства государств, принимавших участие в реализации этого гигантского проекта, — Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Албании и Италии. Я признателен Европейской комиссии за то, что 10 лет назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали в Баку Совместное заявление по Южному газовому коридору. Эта была отправная точка нашей деятельности. В течение 10 лет мы активно сотрудничали с Европейской комиссией, Азербайджан и Европейская комиссия являются сопредседателями Консультативного совета.

Хочу выразить благодарность правительствам США и Великобритании. Правительства обеих стран, являющихся нашими партнерами, всегда поддерживали все наши инициативы, оказывали нам мощную поддержку в реализации различных гигантских проектов, успешно осуществленных Азербайджаном и раньше совместно с соседями и партнерами.

Конечно, если бы компании не проявили большую приверженность к данному проекту, то его реализация была бы невозможной. Здесь есть большая группа компаний, сплотившихся вокруг единой идеи, связанной с осуществлением этого действительно гигантского энергетического проекта. В этом контексте хочу особо подчеркнуть значение стратегического партнерства между Азербайджаном и ВР. ВР – наш стратегический партнер, компания, которая уже 27 лет осуществляет деятельность в Азербайджане, и мы будем сотрудничать еще много десятилетий. Сюда входят все важные проекты, связанные с нефтегазовым сектором в Азербайджане, в том числе транспортировкой ресурсов.

Хочу выразить отсюда признательность международным финансовым институтам – Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития, Азиатскому банку развития, Европейскому инвестиционному банку и Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Эти пять крупных международных финансовых институтов принимали участие в проекте и внесли важный вклад в его реализацию.

Это еще раз демонстрирует, что командная работа дает хорошие результаты. Мы достигли значительного прогресса. Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и диверсификации энергии. Сегодня энергетическая безопасность – это вопрос национальной безопасности всех стран. Диверсификация энергии также важна для стран-потребителей и производителей. Таким образом, считаю, что мы добились небывалого формата сотрудничества. Есть правильно рассчитанный баланс интересов, где интересы Азербайджана как производителя совпадают с интересами стран-транзитеров и потребителей. Именно благодаря этому стала возможной реализация проекта, который некоторые считали не очень реальным.

Глядя на проект Южного газового коридора, можно увидеть, что он является уникальным по многим параметрам. Его протяженность составляет 3500 километров, проект объединяет 7 стран. Не будь тесного сотрудничества между этими странами, его реализация была бы невозможной. Трубопровод проходит через очень сложные географические пространства, горы высотой 2500 метров, а его более чем 100-километровый участок – по дну Адриатического моря. Южный газовый коридор отвечает самым высоким экологическим стандартам, и это было главным условием для нас при планировании и реализации этого проекта.

Что касается стоимости проекта, то первоначально она была расчитана на сумму 44,6 миллиарда долларов. Однако в результате эффективного управления и правильного планирования стоимость проекта снизилась до 33 миллиардов долларов. Это само по себе является важным достижением, так как обычно при реализации строительных проектов стоимость не снижается, а напротив, повышается. Хочу также отметить, что Азербайджан внес в проект существенный финансовый вклад в объеме 10 миллиардов долларов, и мы участвовали во всех четырех сегментах реализации Южного газового коридора – “Шахдениз”, Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и ТАР. Все это – проявление нашей командной работы.

Хочу еще раз подчеркнуть значение Совместного заявления, подписанного 10 лет назад в Баку тогдашним президентом Европейской комиссии господином Баррозу и мною. Подписание Совместного заявления по Южному газовому коридору действительно было знаменательным событием. Однако подписание данного заявления стало возможным благодаря уже достигнутому прогрессу. В то время – в 1994 году Азербайджан стал активно взаимодействовать с ведущими энергетическими компаниями мира и подписал “Контракт века”. Это стало важным шагом, направленным на реализацию нашей энергетической стратегии.

Хочу напомнить нашим партнерам некоторые важные исторические достижения. 1994 год может считаться отправной точкой наших гигантских проектов. В 1996 году Азербайджан и консорциум,состоящий из международных энергетических компаний, подписали контракт по месторождению “Шахдениз”. В настоящее время это месторождение является единственным источником природных ресурсов Южного газового коридора, однако уверен, что дополнительные объемы газа будут получены и на других месторождениях. В 1997 году стала реальностью добыча иностранными компаниями первой нефти на Каспии. Азербайджан был первой страной, пригласившей иностранные нефтяные компании для работы на Каспийском море. Далее – в 1999 году мы сдали в эксплуатацию трубопровод, пролегающий от Баку до грузинского порта Супса. Это было очень важно с точки зрения дальнейшего инвестирования, потому что до этого у нас не было выхода на мировой рынок. Азербайджан — страна, не имеющая выхода к морю. Поэтому мы нуждались в трубопроводах, и, таким образом, наше достижение в 1999 году привело к важной перемене.

Затем мы стали планировать нашу работу, связанную с основным нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, который был сдан в эксплуатацию в 2006 году. Это означало соединение Каспийского моря со Средиземным. Мы уже добились диверсификации маршрутов поставок. В 2007 году мы завершили строительство газопровода, пролегающего из Азербайджана в Грузию, а оттуда – в Турцию. Это само по себе было новшеством в истории – Азербайджан стал обеспечивать природным газом соседние страны. Наконец, в 2012 году, спустя год после подписания заявления с Европейским Союзом, мы подписали договор между Азербайджаном и Турцией о строительстве проекта TANAP. Это было очень важным событием с точки зрения реализации Южного газового коридора. После окончания в 2018 году реализации TANAP, в 2020 году был завершен и проект ТАР.

Все это – важные достижения. Оглядываясь сегодня в прошлое, мы видим, что не будь всех этих достижений, то сегодняшняя церемония, на которой мы поздравляем друг друга, была бы невозможной. Но мы должны смотреть в будущее. Мы добились больших достижений, однако уверен, что в рамках сегодняшнего заседания Консультативного совета участники обсудят наши дальнейшие планы. Что касается Азербайджана, то мы будем продолжать развивать наши энергетические ресурсы. Есть очень обнадеживающие перспективы, связанные с несколькими месторождениями, находящимися сегодня в стадии разведки и добычи. В частности, могу отметить месторождение “Бабек” с запасами газа 400 миллиардов кубометров. Газоконденсатное месторождение “Абшерон” обладает запасами в 350 миллиардов кубометров, надеюсь, что в следующем году там начнется добыча. Еще одно месторождение – “Умид”, где запасы природного газа составляют по меньшей мере 200 миллиардов кубометров. Это – месторождения с подтвержденными запасами, они внесут вклад в добычу газа в азербайджанском секторе Каспийского моря. Есть и другие проекты, находящиеся на стадии разведки, и мы надеемся на новые открытия в предстоящие годы. Таким образом, эти диверсифицированные нефте- и газопроводы послужат увеличению добывающей мощности нашей сети.

Что касается наших совместных планов, то уверен, что сегодня вы обсудите вопросы, касающиеся Ионическо-Адриатического трубопровода. Конечно, завершение ТАР создает возможность для строительства Ионическо-Адриатического трубопровода. Мы уже подписали меморандумы о взаимопонимании с западно-балканскими странами. После реализации Ионическо-Адриатического трубопровода мы получим возможность диверсифицировать наши маршруты поставок и создадим новые возможности также для западно-балканских государств.

Говоря о диверсификации, следует отметить, что наш проект предполагает диверсификацию не только маршрутов, но и источников. Это очень важный вопрос, означающий реальную диверсификацию. Азербайджанский газ является новым, надежным и долгосрочным источником для Европы, потому что наши подтвержденные запасы природного газа составляют 2,6 триллиона кубометров, а согласно новым данным, этот объем может быть и больше. Если учесть еще и проект, называемый “глубоководный газ” на месторождении “Азери-Чираг-Гюнешли”, то картина нашего потенциала станет еще яснее.

Хочу проинформировать вас еще об одном важном мероприятии. Это – подписание между Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о взаимопонимании относительно месторождения “Дружба”. Данное месторождение было открыто азербайджанскими геологами и нефтяниками в советское время. То есть, это – разведанное месторождение. Для подготовки базовых принципов по его разработке потребовалось много времени, и мы назвали его “Дружба”. Это – очень важное событие в Каспийском бассейне. Данный меморандум был подписан в январе нынешнего года, и уверен, что в скором времени мы согласуем все условия и подпишем итоговый договор. Это также будет очень полезно для дальнейшего энергетического сотрудничества на Каспийском море и за его пределами.

Хочу также отметить, что Азербайджан уже стал надежной транзитной страной для транспортировки энергетических ресурсов с восточного побережья Каспийского моря. Уже много лет мы обеспечиваем для наших партнеров, находящихся на востоке Каспия, поставки по важным транспортным маршрутам посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железнодорожной системы нашей страны. То есть, Азербайджан подтвердил репутацию надежной транзитной страны.

Еще один момент, который мне хотелось бы довести до вашего внимания, связан с нашими планами по возобновляемой энергии. В настоящее время мы находимся на стадии переговоров с ведущими энергетическими компаниями мира. С двумя из них мы уже подписали необходимые документы для строительства. Одна из них – солнечная, а другая – ветряная электростанция, их совокупная мощность составляет 440 мегаватт. Эти проекты на 100 процентов будут реализованы за счет иностранных инвестиций. В Азербайджане очень благоприятный инвестиционный климат. Согласно подсчетам Всемирного банка, Азербайджан с точки зрения возможностей для бизнес-деятельности входит в число 30 ведущих государств. Привлечение инвестиций в сферу возобновляемой энергии соответствует нашей стратегии и потенциалу, связанных с источниками возобновляемой энергии.

Наряду с этим, после освобождения наших оккупированных территорий там появились новые возможности для производства электроэнергии посредством солнечных, ветровых и водных ресурсов. В этой связи приглашаю компании ваших стран стать нашими партнерами. Я уже официально объявил освобожденные территории зоной, которая будет обеспечиваться “зеленой энергией”. Мы уже работаем над мастер-планом и, используя громадный водный, солнечный и ветровой потенциал, реализуем данные проекты.

Еще один проект предусматривает создание на всех освобожденных территориях “умных городов”, в связи с этим также идет подготовительная работа. Если учесть, что освобожденные от оккупации территории полностью разрушены Арменией, то это – большой вызов, однако мы настроены на то, чтобы за короткий срок справиться с этим, и привержены вопросу возвращения бывших переселенцев на родные земли. Тем самым мы намерены продемонстрировать возможности, решимость страны и ее взгляд на будущее.

Считаю, что обладающий крупным нефтяным и газовым потенциалом Азербайджан, являющийся экспортером сырой нефти и нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии, должен проявить большую ответственность и активно вкладывать инвестиции в “зеленую энергию”. Именно этим мы и занимаемся. Я поделился планами, связанными с этим, и уверен, что они будут претворены в жизнь. Мне просто хотелось проинформировать наших партнеров и друзей о том, что существуют и такие возможности.

Как я уже и сказал, сегодня, когда мы отмечаем завершение Южного газового коридора, мы должны смотреть в будущее, работать над новыми планами и идеями. Надеюсь, что после окончания пандемии мы вновь сможем встретиться в Баку. Потому что Баку — это город, где традиционно проходят заседания Консультативного совета. Пользуясь случаем, приглашаю вас в следующем году в Баку для продолжения нашей совместной деятельности. Благодарю за внимание.

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На сессии открытия заседания выступили комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон, комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

После представления членами консорциума отчета о завершении Южного газового коридора с докладами выступили министры и руководители делегаций.

В заседании принимали участие министры и другие высокопоставленные представители 18 стран, включая Азербайджан, а также руководители 5 ведущих международных финансовых структур и 18 компаний.