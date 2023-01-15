Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования семье и близким Вахтанга Кикабидзе.

«Крайне опечалены известием о кончине великого сына грузинского народа, выдающегося певца, актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе.

Имя Вахтанга Кикабидзе навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры. Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.

Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.

Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце.

Разделяю ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от своего имени и от имени Мехрибан ханым выражаю глубокие соболезнования».

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Напомним, сегодня в Грузии умер известный актёр, певец, режиссёр и общественный деятель Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.

Вахтанг Кикабидзе, в 1980-м году получивший в Грузии звание народного артиста, стал широко известен по всему СССР в 1970-е годы благодаря своим ролям в фильмах Георгия Данелии, а также эстрадным вокальным выступлениям.

Со времён российско-грузинской войны 2008 года Кикабидзе не выступал в России. Он осудил также аннексию Крыма и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году.

Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Работал в Тбилисской филармонии, в 1960-е годы стал сниматься в кино. Широкую известность ему принесла роль в фильме «Не горюй!» Георгия Данелии. У этого же режиссёра он снялся в фильмах «Совсем пропащий» и «Мимино».

Всего он сыграл более чем в 20 фильмах, последняя роль — в украинском сериале «Сваты-7».