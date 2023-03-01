1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый Шавкат Миромонович, добро пожаловать. Спасибо, что нашли время, посетили Азербайджан. Будем вместе участвовать в важном международном мероприятии, но и также хорошая возможность увидеться, пообщаться и, как мы с вами договаривались во время наших предыдущих встреч, проконтролировать выполнение наших поручений.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: Командам.

Президент Ильхам Алиев: Думаю, команды работают хорошо. Встречаются очень часто, буквально недавно опять была важная встреча в Узбекистане. Также по телефону общаются очень активно. Так что идет очень активное взаимодействие по всем направлениям.

Прошлый год, я думаю, был рекордным в деле развития наших отношений. Я трижды посещал Узбекистан. Этот год начинаем с Вашего визита. Так что будем еще встречаться не раз в этом году, я уверен. Потому что всегда есть о чем поговорить, есть очень много тем. Самое главное, все решения, которые мы принимаем, выполняются в срок и даже, думаю, в большем объеме, чем мы планируем. Потому что во время буквально недавно мероприятия в Ташкенте были обсуждены новые идеи, новые проекты. И промышленная кооперация, и сельское хозяйство, и градостроительство — по всем направлениям идет процесс, который должен идти между братьями. Я очень Вам благодарен за Ваше отношение. Я вспоминаю свои визиты в Узбекистан с большой теплотой. С большой любовью вспоминаю то гостеприимство, которое было оказано. Также хотел бы еще раз выразить благодарность за участие в восстановлении Карабаха. Это первый иностранный проект, который финансируется иностранным государством. Это школа, которую Вы лично дарите бывшим беженцам. Мы очень за это благодарны. Азербайджанский народ это высоко ценит. Строительство идет успешно. Дай Бог, в этом году будем вместе отмечать. Еще раз добро пожаловать.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: Большое спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Мне очень приятно пребывать в такой родной, близкой нам стране, дружественной стране — в Азербайджане. На самом деле мы готовились, и сегодня с первой минуты мы чувствуем такое гостеприимство. Мы как будто у себя дома находимся. За это большое спасибо.

На самом деле, как Вы уже отметили, наши системные встречи дали нашему стратегическому партнерству совершенно другое восприятие. И за последние годы мы с Вами сделали очень большой рывок в наших двусторонних отношениях. Как Вы уже сказали, наши команды тоже уже работают совершенно по-другому. Есть реальные результаты, и, наверное, каждая наша встреча придает импульс нашим отношениям, нашим договоренностям. Я думаю, что наши команды, которые мы будем жестко контролировать, все выполняют вовремя. Вы уже отметили интенсивность встреч наших команд. В прошлом году, в декабре, наш заместитель премьера был — Ходжаев, они встречались. Недавно я сам принимал Микаила Джаббарова. Мы очень долго сидели, обо всем говорили. Это тот результат, когда впервые в наших взаимоотношениях встречаются регионы, и проведение такого делового форума об очень многом говорит. Вы знаете, Вы сейчас отметили новые проекты, просто вроде бы встретились, но мы к этому очень серьезно готовились — проекты на 800 миллионов долларов. Это говорит о том, что, Ильхам Гейдарович, на самом деле у нас есть большой, огромный потенциал. Особенно форум регионов и проведение делового совета — там присутствовало очень много предпринимателей. Я со всеми руководителями городов, которые побратимы — это Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Коканд — разговаривал. Я говорю им: вы встретились, я завтра поеду к моему брату Ильхаму Гейдаровичу, о чем мы будем говорить. Они говорят: Вы будьте уверены, все, о чем мы договорились, будем воплощать и решать.

Скоро будет серьезный результат по автомобилестроению. Это новые наши марки, наши автомобили, производство начнется в этом марте и в сентябре — 3 тысячи и 7 тысяч. Это совершенно другая марка, другое качество. Второе, мы договаривались о хлопковом кластере. Обе наши команды уже договорились. Есть выделенные земли. Я думаю, что здесь мы тоже добьемся тех результатов, о которых говорили. В шелководстве у нас было очень много проблем, но, я думаю, они очень хорошо решаются. Руководители наших шелководческих предприятий мне докладывают, что они работают как у себя дома, говорят: для нас создают все условия как дома. Мне докладывали, что по машиностроению тоже все вопросы, преференции на уровне парламента решаются. Это уже говорит о том, что в перспективе у нас будет очень много совместных проектов в этих отраслях тоже. В нефтегазовой области с SOCAR большой проект мы готовим, сейчас технико-экономическое обоснование готовится, но я думаю, что ТЭО на проект тоже будет потихонечку продвигаться.

Я думаю, что сегодняшняя наша встреча, наше участие в Движении неприсоединения, я особо хочу сказать и отметить, что авторитет этой организации под председательством Азербайджана, под Вашим чутким председательством повысился. Специальная резолюция Организации Объединенных Наций по вакцине вышла, есть парламентская составляющая, молодежная составляющая. Я думаю, что это — историческое председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Все государства ощутили тот задор, тот настрой. В такое сложное время поднять уровень этой организации — это посильно только Азербайджану. Я хочу искренне с этим Вас поздравить. Еще раз рад с Вами встретиться. Я думая, что у нас есть хорошая возможность обменяться мнениями, послушать наши команды.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между нашими странами в гуманитарной сфере.

Подчеркнув, что в этом году отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Шавкат Мирзиёев сказал, что в связи с этим в Узбекистане будут проведены мероприятия.