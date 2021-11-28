28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Президент Сейед Эбрахим Раиси: Здравствуйте. Как Ваши дела?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, очень хорошо.

Президент Сейед Эбрахим Раиси: Настроение хорошее, как Вы?

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, все хорошо. Рад Вас видеть.

Президент Сейед Эбрахим Раиси: Мне тоже очень приятно встретиться с Вами на Саммите глав государств ОЭС. Саммит глав государств стран-участниц ОЭС стал прекрасной возможностью встретиться с Вами. У Ваших официальных лиц – и заместителя премьер-министра, и министра иностранных дел были очень хорошие контакты с заместителем министра иностранных дел Ирана, состоялся очень успешный визит заместителя премьер-министра в Тегеран. Как мне сообщили, на этих встречах были проведены весьма позитивные обсуждения. Уверен, что такие связи, контакты, обсуждения внесут вклад в развитие отношений между двумя странами. Вопросы, возникающие в отношениях между нашими странами, могут найти решение в рамках таких контактов и визитов.

Наши отношения с Азербайджанской Республикой — это не только отношения соседей, но и отношения наших сердец, сердца народов двух стран бьются в унисон. У нас единство истории и цивилизации. Все это еще теснее объединяет нас. Мы никогда не должны позволять, чтобы другие вмешивались в наши отношения. Мы должны сами решать свои вопросы, должны сообща работать, чтобы продвигать наши отношения, еще больше углублять взаимовыгодное сотрудничество. Существующий до сих пор опыт также подтверждает, что, когда мы сами обсуждали свои вопросы, то добивались решения многих из них и преодолевали имеющиеся препятствия. С точностью и уверенностью могу Вам сказать, что Исламская Республика Иран является одной из стран, которые первыми признали и поддержали независимость Азербайджанской Республики.

В отношении карабахского вопроса позиция Исламской Республики Иран также была прозрачной и однозначной. В Иране позиция каждого — от Верховного руководителя Исламской революции до всех чиновников в государственных структурах — заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не должна нарушаться, что необходимо обеспечить территориальную целостность Азербайджанской Республики. Мы уверены, что переговоры, обсуждения, проведенные заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики и министром иностранных дел Азербайджанской Республики с иранскими коллегами, еще более углубят, продвинут отношения между нашими странами, наши связи станут еще прочнее. Пожалуйста, мы к Вашим услугам.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, уважаемый господин Президент, сердечно приветствую Вас. Очень рад, что появилась такая прекрасная возможность для встречи. Эта наша первая встреча с Вами. Уверен, что она придаст мощный импульс развитию ирано-азербайджанских связей.

Президент Сейед Эбрахим Раиси: Непременно так и будет.

Президент Ильхам Алиев: Мы придаем огромное значение связям с Исламской Республикой Иран. Наши народы – братские народы. Мы веками жили вместе. Родственные связи также достаточно широки. Наши народы объединяют общая история, общая культура. Это прекрасная основа. На этой основе мы пишем современную историю двусторонних связей.

На встрече был отмечен высокий уровень отношений между нашими странами, добрососедские и дружественные связи.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в рамках транспортного коридора Север-Юг, а также Зангезурского транспортного коридора. Было отмечено, что реализация Зангезурского коридора будет выгодна и Ирану, который сможет воспользоваться этой транспортной артерией.

На встрече было подчеркнуто, что после исторической Победы, одержанной Азербайджаном во Второй Карабахской войне, геополитическая ситуация в регионе изменилась, говорилось о важности участия стран региона в решении региональных вопросов.

Кроме того, были обсуждены вопросы создания энергетического узла между нашими странами, а также Азербайджаном, Россией и Ираном. Одновременно был проведен широкий обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, торгово-экономических связях.

В ходе беседы еще раз было подчеркнуто, что ирано-азербайджанские связи носят исторический характер, между нашими народами существуют дружественные отношения.

В заключение в присутствии президентов Азербайджана и Ирана было подписано «Соглашение, определяющее условия транзита природного газа через территорию Исламской Республики Иран».

После подписания соглашения главы государств дали интервью иранским средствам массовой информации.

Президент Ильхам Алиев: Мы прекрасно побеседовали. Как друзья и братья провели обмен мнениями об ирано-азербайджанских связях. Пришли к решению, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях. Наши народы – братские народы, наши страны – братские страны, и обсужденные сегодня вопросы еще раз показывают, что ирано-азербайджанские связи находятся на очень высоком уровне.

Корреспондент: Был подписан документ, что Вы можете сказать об этом?

Президент Ильхам Алиев: Подписан документ, что тоже имеет огромное значение. Это – исторический документ. Он еще раз показывает, насколько глубоки ирано-азербайджанские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это – прекрасная основа для трехстороннего сотрудничества, свидетельствующая о наших намерениях. Подписанный документ имеет очень большое значение и с точки зрения экономической и энергетической безопасности. Спасибо.

Корреспондент: Господин Президент, сегодня Вы провели переговоры с мусульманской страной — Азербайджаном. Что Вы можете сказать о них?

Президент Сейед Эбрахим Раиси: Отношения с Азербайджаном – культурные, теплые и искренние, история наших связей очень древняя. В этих связях не должно быть никаких недопониманий. Сегодня у нас была хорошая встреча с уважаемым Президентом Азербайджанской Республики, на которой состоялось обсуждение вопросов, представляющих интерес для обеих стран. Подписанное сегодня газовое соглашение между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном послужит развитию связей наших стран, отношений между двумя и тремя странами. Необходимо предпринять серьезные и многочисленные шаги в этом направлении, благодаря воле двух стран связи между нашими государствами, в том числе сотрудничество в области экономики, торговли, транзита и культурной сфере, должны быть направлены на расширение связей между нашими странами. История наших связей – древняя, они и дальше должны расширяться и развиваться.

Корреспондент: Спасибо.