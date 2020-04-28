Ильхам Алиев утвердил изменения во Внутреннем уставе Милли Меджлиса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана от 17 мая 1996 года № 74-IQ «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана», передает во вторник Trend.

Согласно изменениям, в статью три «Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджана» добавляется часть восьмая следующего содержания:

«На основании обращения 42 депутатов Милли Меджлиса в связи с применением режима карантина, санитарно-эпидемиологическими и другими мерами подобного рода председатель Милли Меджлиса принимает распоряжение о проведении заседаний Милли Меджлиса, в том числе комитетов и комиссий Милли Меджлиса в течение определенного периода посредством системы видеоконференции в режиме реального времени. Регистрация и голосование на заседаниях в формате видеоконференции осуществляется посредством усиленной электронной подписи депутатов».

Закон будет в силе до 30 декабря 2020 года.