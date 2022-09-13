13 сентября Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно–азербайджанской границе.

На совещании были представлены соответствующие доклады, отмечено предотвращение провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, выполнение всех соответствующих задач и поручений.