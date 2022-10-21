Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Ильхам Алиев заявил, что для Азербайджана одним из приоритетов внешней политики является укрепление связей с тюркскими странами:

«Уважаемый Багдад Култаевич, я пригласил вас, пользуясь случаем, что вы находитесь в Азербайджане, с тем чтобы, в первую очередь, выразить вам благодарность за годы работы в качестве генерального секретаря нашей организации и также наградить вас высоким орденом Азербайджана – орденом «Достлуг». Это заслуженная награда. Вы в качестве генерального секретаря Организации тюркских государств играли и продолжаете играть важную роль в деле укрепления нашего единства. Мы неоднократно с вами встречались и когда вы посещали Азербайджан, и в рамках международных мероприятий. И я всегда видел, что вы искренне хотите сплочения всех тюркоязычных государств. И также неслучайно, что во время вашего председательства организация стала организацией, поменяла название и тем самым, уверен, это не только смена названия, но и смена вектора развития. Потому что, думаю, во всех странах-членах нашей организации есть понимание необходимости укрепления единства.

Вы знаете, что я всегда очень внимательно относился к сотрудничеству в рамках нашей организации и также в двустороннем формате. Укрепление связей, братских отношений со странами тюркского мира для Азербайджана является одним из главных приоритетов внешней политики. И неслучайно, что даже если посмотреть последнюю хронологию моих визитов и визитов глав государств братских стран, можно увидеть, что мы придаем дополнительный динамизм.

Отношения со всеми тюркоязычными странами для нас приоритет. И я уверен, что предстоящий саммит в Самарканде еще раз подтвердит наше единство. Особенно в нынешней геополитической ситуации мы должны еще теснее сплотиться вокруг общих интересов, исходя из необходимости взаимной поддержки, укрепления независимости, суверенитета наших государств, а также наполнения сотрудничества конкретным содержанием. И в данном случае помимо политического взаимодействия, считаю, одним из важных направлений в предстоящие годы будет сотрудничество в сфере укрепления мер безопасности. Поскольку мир меняется, он уже поменялся, новые угрозы и новые вызовы уже, как говорится, стучатся в дверь. Поэтому наряду с экономическим сотрудничеством, сотрудничество в транспортной, гуманитарной и других сферах, я думаю, будет одним из приоритетов. И со своей стороны хочу сказать, что Азербайджан и дальше будет делать все для того, чтобы укреплять единство тюркского мира. Это — большое наследие наших предков. Тюркский мир, к сожалению, на протяжении различных этапов истории был фрагментирован и сейчас тоже существуют еще вопросы, которые требуют нашего внимания и очень консолидированной политики. Но в рамках национальных государств государства тюркского мира уже объединены.

Тюркский мир, конечно же, намного шире границ национальных государств-членов Организации тюркских государств. Поэтому я уверен, что в дальнейшем наши гуманитарные связи, контакты между людьми, с представителями тюркоязычных народов, проживающих на обширной мировой географии, будут также востребованы. Во всяком случае, мы в Азербайджане со своей стороны будем делать все для того, чтобы укреплять единство стран нашей организации, а также поддерживать наших братьев, проживающих в различных странах мира, а это десятки миллионов наших кровных братьев. Только азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает намного больше, чем в Азербайджане, в несколько раз больше. И конечно, их безопасность, их права, их благополучие для нас имеют важнейшее значение. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства, оказывать им помощь в их развитии с тем, чтобы они сохраняли азербайджанский язык, азербайджанские традиции, азербайджанскую культуру, были верны принципам азербайджанства и никогда не обрывали связей со своей исторической Родиной, так же, как и многие представители других народов наших братских тюркских государств проживают за пределами государственных границ. Но я также знаю, что все руководители тюркских государств придают важное значение тому, как обеспечиваются права их братьев в тех или иных странах.

Поэтому я думаю, что в предстоящие годы в рамках Организации тюркских государств мы эту тему тоже должны очень серьезно обсуждать – именно права, безопасность, реализацию национальной идентификации наших собратьев, которые волею судьбы живут за пределами стран-членов Организации тюркских государств.

Эти темы в той или иной мере мы с вами обсуждали, и я всегда в вашем лице видел человека, который глубоко привержен своим тюркским корням. Я это говорю открыто. Для меня это очень важный фактор, потому что мы все должны помнить о своих корнях и стремиться к тому, чтобы сближать наши страны. Тюркский мир – это большая семья и большое достояние в мировом масштабе, он имеет огромный потенциал, географию, транспортные пути, энергетические ресурсы, человеческий потенциал, интеллектуальный потенциал. Поэтому единство – это наша сила.

Я с большим удовольствием вручаю вам эту заслуженную награду. Хочу выразить благодарность от своего имени и от имени азербайджанского народа, всех ваших друзей и приятелей, которых не один десяток, может быть, не одна сотня в Азербайджане, и вручить вам эту награду с чувством благодарности и пожеланиями вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов», — сказал глава государства.

Багдад Амреев, в свою очередь, заявил, что инфраструктура тюркского единства была создана под руководством Ильхама Алиева.

«Во-первых, огромная честь получить из Ваших рук – выдающегося лидера наших тюркских народов, внесшего огромный вклад в единство тюркских народов, эту награду. Я действительно, как Вы сказали, приложил все свои усилия для того, чтобы внести вклад в укрепление единства тюркских народов, создание базы для нашего общего будущего. Под Вашим руководством, руководством наших лидеров все эти годы я прилагал все усилия, и вместе со своей командой мы по максимуму старались создать самую крепкую основу. Под вашим руководством нам действительно удалось за все эти годы создать инфраструктуру тюркского единства. Политическое сотрудничество стало реальностью, экономическое сотрудничество развивается, развивается сотрудничество в области транспорта и в других отраслях экономики. Культурно-гуманитарное сотрудничество – это база наших отношений. Мы даже перешли на сотрудничество в области безопасности. Провели недавно встречу руководителей советов безопасности наших стран. Наши специальные службы работают. Мы создали хорошую базу для этой сферы. Наладили военно-техническое сотрудничество и военное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и на более широкой основе», — сказал он.