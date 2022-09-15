15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева прибыл с визитом в Самарканд для участия в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В Международном аэропорту Самарканда в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

По прилете Ильхам Алиев посетил мавзолей Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самарканде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мавзолей высотой до 8 метров возведен над могилой Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. На мраморной плите, установленной у входа в мавзолей, на узбекском и английском языках выбито: «Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Керимова». При проектировании и строительстве мавзолея было уделено внимание сочетанию его дизайна с мечетью Хазрати Хизр в древнем Самарканде, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к могиле Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Затем были прочитаны аяты священного Корана.