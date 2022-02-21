Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 21 февраля прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.

В Международном аэропорту «Внуково-2», где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и другие официальные лица.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства, прозвучали государственные гимны Азербайджана и России.