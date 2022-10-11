11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.

В Международном аэропорту «Манас» города Бишкек, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

В аэропорту главу нашего государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Сегодня также состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке