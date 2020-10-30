Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Подчеркнув, что наш народ опечален известием о землетрясении, произошедшем в Эгейском регионе Турции, глава государства сказал, что пусть это событие «останется в прошлом».

Отметив, что, как и всегда, наш народ и сегодня поддерживает дружественную и братскую Турцию, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил главу нашего государства за телефонный звонок и проявленное внимание.