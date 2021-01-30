Ильхам Алиев позвонил Эрдогану

30 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Как сообщает АзерТадж, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил президента Турции с открытием совместного турецко-российского Центра мониторинга в Агдамском районе.

Президент Турции выразил благодарность за поздравление.

Главы государств выразили уверенность, что начало деятельности этого центра послужит делу обеспечения долгосрочного мира и безопасности в регионе.