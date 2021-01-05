Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана

«Объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона. Культурная жизнь Шуши должна быть богатой. Работам по восстановлению Шуши уже дан старт. По моему указанию туда был командирован большой состав. Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 5 января во время приема в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением на пост министра культуры.

Глава государства сказал, что расположенные в Шуше наши мечети также должны быть капитально отремонтированы, восстановлены, им должен быть возвращен их облик: «Армяне уничтожили более 60 наших мечетей. В Агдамской мечети они держали свиней, коров. Фото, которое на днях опубликовал в интернете какой-то армянский журналист, вновь вызвало гнев азербайджанского народа. На этом фото палач азербайджанского народа, бывший президент Армении Кочарян стоит вместе со своими приспешниками, бандитами перед нашей мечетью в городе Агдам. На самой же Агдамской мечети видны оскорбительные надписи. Посмотрите, кто руководил Арменией, какой палач, какой безнравственный человек?! Они разрушили город, осквернили нашу мечеть. Заполонили нашу мечеть коровами, свиньями, а на стенах написали оскорбительные выражения о нашей религии, нашем народе. Вот тот самый Кочарян, который осквернил мечеть, нарисовал на ней оскорбительные рисунки, слова, его подручный и прихвостень Саргсян. Они разрушали наши города на протяжении 20 лет. Наши города были разрушены не во время войны. Так разрушить города во время войны невозможно. В период оккупации после войны они снесли все здания, места проживания. Они – вандалы, варвары. Но они двадцать лет руководили Арменией.