Ильхам Алиев назвал численность уничтоженной вражеской техники

“Уничтожены 234 вражеских танка, в качестве военных трофеев захвачено 36 танков; уничтожено 49, захвачено 24 вражеских боевых машин пехоты, уничтожены 16 самоходно-артиллерийских установок, 190 пушек, 2 системы «Ураган», огнемет «ТОС», 2 оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус», одна «Точка-У «, 35 зенитно-ракетных комплексов «Оса», три зенитно-ракетных комплексов ТОР, три зенитно-ракетных комплексов «КУБ» и «КРУГ», девять радиоэлектронных систем, два зенитно-ракетных комплекса С-300, 196 грузовиков уничтожены, 98 взяты в качестве военных трофеев”.

Как сообщает Report, об этом в ходе обращения к народу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Каждый человек, каждый специалист может получить сведения о стоимости этой техники из прессы”, — добавил президент.