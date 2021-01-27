Ильхам Алиев: Нашей целью был венец Карабаха — Шуша

С первых дней войны мы знали, какова наша цель, и успешно продвигались к Шуше. Если тот или иной специалист обратит внимание на ход войны, то он увидит, в чем заключалась наша стратегическая цель.

Об этом 27 января сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем главы государства в Шушинском районе.

«Прорвав созданные Арменией укрепления, мы вступили на наши оккупированные земли с южного направления, освободили их и перешли в контрнаступление. В результате освободили часть Джебраильского, Физулинского, Гадрутского, Ходжавендского районов, высоту Муровдаг, часть Кельбаджарского района, южную часть Зангиланского, Губадлинского, Лачинского районов и город Шушу. Нашей целью был венец Карабаха — Шуша, и 8 ноября там был поднят флаг Азербайджана. После этого враг пал на колени, сдался, поднял белый флаг. Мы вернули Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский районы без единого выстрела. Нашей целью была Шуша, и она стала нашей победой. День освобождения Шуши был объявлен днем Победы.

Эта война еще раз продемонстрировала несгибаемый дух азербайджанского народа, еще раз показала, что я сделал все, о чем говорил. Я неслучайно говорил, что знаю, что, как и когда надо делать. Я давал азербайджанскому народу пусть и небольшой сигнал о том, что все будет хорошо. Мы добьемся желаемого, просто всему свое время. В период войны я только однажды сказал о Шуше, да и то, отвечая на вопрос корреспондента о том, когда будет взята Шуша. Конечно, мы не могли говорить об этом. Я сказал, что без Шуши наша победа будет неполной. Но я нисколько не сомневался в том, что мы освободим нашу родную, дорогую Шушу от армянской оккупации, поднимем там флаг Азербайджана. В то время я говорил, что флаг Азербайджана будет поднят в Шуше. А сегодня говорю, что все мы, весь наш народ возродим Шушу!», — сказал глава государства.