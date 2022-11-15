15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Республику Албания.

В Международном аэропорту города Тирана, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встречали заместитель премьер-министра Албании, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Балуку и другие официальные лица.

Затем состоялась официальная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева во Дворце «Brigades» в столице Албании Тиране.

Президент Республики Албания Байрам Бегай встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.