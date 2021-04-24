Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Джорджа Байдена о т.н. «геноциде армян».
Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой.
Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым.
В ходе беседы Президент Ильхам Алиев сказал, что данное заявление нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе.
Глава государства отметил, что Азербайджан всегда находится рядом с Турцией.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку и его позицию. Он также отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.
Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.