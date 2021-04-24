Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Джорджа Байдена о т.н. «геноциде армян».

Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой.

Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев сказал, что данное заявление нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе.

Глава государства отметил, что Азербайджан всегда находится рядом с Турцией.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку и его позицию. Он также отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.

Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.