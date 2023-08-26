26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились здесь с жителями села.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства и первую леди о работе, которую предстоит проделать в селе.

Было сообщено, что в село Забух, общая площадь которого составляет 81 гектар, предполагается переселить 245 семей. На первом этапе в село будут переселены 223 семьи. В то же время, учитывая удобство и занятость жителей села, построен ряд инфраструктурных зданий – детский сад на 50 мест, административное здание, медпункт. В освещении домов, социальных объектов и улиц в Забухе используется «зеленая» энергия. В соответствии с поручением главы государства все работы в селе выполнены на высочайшем уровне.

Отметим, что уже 25 августа 20 семей – 88 человек вернулись в родные края – село Забух.

Глава государства и первая леди встретились и побеседовали с жителями села.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жители: Здравствуйте. Добро пожаловать, господин Верховный главнокомандующий. Рады Вас видеть.

Житель (обращаясь к Мехрибан ханым): Поздравляем.

Мехрибан ханым Алиева: Спасибо.

Житель: Добро пожаловать в этот созданный Вами рай.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница (обращаясь к Мехрибан ханым): Поздравляю Вас. Живите 100 лет, да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Мехрибан ханым Алиева: Большое спасибо. Да ниспошлет Аллах всем здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю Вас, добро пожаловать на родину.

Жители: Спасибо, да хранит Вас Аллах. Мы приехали в созданный Вами рай.

Президент Ильхам Алиев: Через 31 год.

Житель: Да. Да поможет Вам Аллах. Я не был здесь 31 год и 102 дня. Сегодня я здесь.

Президент Ильхам Алиев: Когда вы покинули Забух?

Житель: 16 мая 1992 года.

Президент Ильхам Алиев: Город Лачин еще не был оккупирован. Они оккупировали его после захвата этого села.

Житель: Да. Да ниспошлет Аллах Вам долголетия.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили все эти годы?

Житель: Эти годы я жил в Сарыгая, затем – в общежитии в Сумгайыте. А в последнее время — в частном доме на Губинской дороге.

Президент Ильхам Алиев: Теперь вы на родине. Большего счастья быть не может. Село Забух приобретает совершенно новый облик.

Житель: Большое спасибо, да поможет Вам Аллах. Вы создали рай. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Вы приехали вчера, являетесь одними из первых переселившихся. Спустя 31 год наши граждане возвращаются на землю предков. Большего счастья быть не может. Уверен, вы тоже всегда верили в то, что этот день наступит.

Житель: Наступил, благодаря Вам. Да ниспошлет Вам Аллах долголетия. Работа, которую Вы проделали во время 44-дневной войны в средствах массовой информации, — это работа целой армии журналистов, корреспондентов. Вы всех посадили на место. Сегодняшний день – один из лучших дней еще и потому, что сегодня – день рождения Мехрибан ханым. Все мы желаем Мехрибан ханым долгих лет жизни, здоровья. Да ниспошлет Аллах долголетия и да хранит ее.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня – День города Лачин, так как 26 августа – в этот день прошлого года наша армия вошла в город Лачин. Таким образом, отныне 26 августа будет отмечаться как День города Лачин. Учреждены дни города всех наших освобожденных городов. Моим Указом очередные праздничные мероприятия состоятся 17 октября в городе Физули.

Житель: Иншаллах. Пусть будет много побед, пусть высоко реет наш флаг.

Пожилая женщина: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: И вам добро пожаловать.

Пожилая женщина: Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. У меня к Вам единственная просьба. Хочу передать свою комнату вдове моего умершего сына.

Президент Ильхам Алиев: Мехрибан ханым решит все, что нужно.

Жительница: Ее сын умер. Она хочет, чтобы его семья, дети находились рядом с ней.

Президент Ильхам Алиев: Чтобы приехали сюда?

Житель: Да, чтобы приехали и были рядом.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, пусть приезжают.

Мехрибан ханым Алиева: Где они сейчас находятся?

Житель: В Хырдалане.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, они приедут. То есть, все забухцы приедут. Как вам ваш дом, удобный?

Жители: Удобный. Все хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Наверное, через некоторое время приедут и близкие родственники бабушки. Она просит, чтобы они жили поблизости. Организуйте это.

Ровшан Рзаев: Непременно.

Президент Ильхам Алиев: Все забухцы вернутся. То есть я не сомневаюсь в этом, так как когда мы приступили к строительным работам, я поручил провести опрос среди бывших переселенцев. Как мне сообщили, большинство переселенцев, абсолютное большинство решило вернуться. Поэтому забухцы тоже вернутся, потому что в некоторых домах пока идут отделочные работы.

Пожилая женщина: Да упокоит Аллах душу твоего замечательного отца. Аминь.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души всех наших умерших, шехидов. Благодаря им, благодаря нашей армии мы находимся сегодня здесь. Вы возвели эту стену?

Ровшан Рзаев: Да, возведены опорные стены.

Президент Ильхам Алиев: Опорная стена, но должен быть и выход к реке.

Ровшан Рзаев: От этого родника к реке ведет отдельный выход, со стороны родника, за ним.

Президент Ильхам Алиев: Нет, для того, чтобы подойти к реке. Я вижу вы возвели сплошную стену так, что люди не могут подойти к реке, сделайте выходы. Откройте выходы в разных местах, сделайте лестницы или же оставьте широкое пространство, чтобы люди могли подойти к реке.

Ровшан Рзаев: Будет сделано.

Масим Мамедов: Эта река так же, как наша Хакари, расширена.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, в ближайшее же время откройте, чтобы был выход.

Масим Мамедов: Непременно.

Президент Ильхам Алиев: Чтобы дети, пожилые люди спокойно приходили сюда – к реке, отдыхали, ловили рыбу.

Житель: Да ниспошлет Вам Аллах долголетия, машаллах, благодаря Вам о селе Забух знают все, даже в ООН. Село Забух известно уже во всем мире. Да ниспошлет Вам Аллах долголетия. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Армяне пришли и незаконно заселились здесь. При этом говорили, что не уйдут отсюда. Вы, наверное, видели эти кадры.

Жители: Все видели, следили. Да ниспошлет Вам Аллах долголетия.

Президент Ильхам Алиев: И дали какое-то уродливое название. Давайте сфотографируемся.

Х Х Х

Были сделаны фотографии на память.

Х Х Х

Жители: Это будут прекрасные воспоминания. Фотографии будут во всех домах, у всех, иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жители: Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Наверное, в ближайшие несколько месяцев все забухцы приедут.

Житель: Иншаллах, приедут.

Жители: С днем рождения. Благодаря Вам у нас замечательный праздник.

Президент Ильхам Алиев: Счастливо оставаться, готов и весь город, вы, наверное, поедете и увидите, он тоже стал красивым городом.

Жители: Иншаллах, увидим. Сегодня мы испытываем чувство большой радости и гордости.

Президент Ильхам Алиев: Когда я приехал в Лачин в сентябре прошлого года, он находился в разрушенном состоянии.

Житель: Сейчас, хвала Всевышнему. Наш великий лидер в своих выступлениях всегда говорил, что настанет время, придет день, когда беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в родные края. Этот день настал, сегодня мы здесь.

Президент Ильхам Алиев: Да, это тот самый день.

Житель: Мы очень рады, тронуты. Хвала Всевышнему за то, что Вы продолжили это. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Армяне захватили эти места, провели здесь незаконное расселение, привезли армян из-за рубежа и построили здесь дома для себя. Ни одного из них не осталось. Я сказал, что приехавшие сюда забухцы должны жить в домах, построенных Азербайджанским государством.

Житель: Большое спасибо, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Эти дома остались уже на черных страницах истории. Город Лачин находился в полностью разрушенном состоянии. Сегодня вы, наверное, поедете и увидите, каким красивым городом он стал, в мировом масштабе.

Житель: Правда, были определенные силы, внешние силы, но, несмотря на это, Вы в одиночку предотвратили все это, дали достойный ответ. Всех посадили на место. То есть это – главный исторический день.

Житель: Победа в 44-дневной войне – исторический день.

Президент Ильхам Алиев: Верно, армяне не намерены были возвращать ни один район. Но на переговорах говорили, что, да, мы готовы вернуть пять районов, но Лачин и Кяльбаджар должны остаться под нашим контролем. Потому что их стратегическое положение важно с точки зрения безопасности. Стратегическое значение Лачинского и Кяльбаджарского районов велико.

Житель: Вы говорили, уважаемый Президент, что отсюда словно дикое племя пронеслось.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Житель: Действительно, когда мы приехали в район, то увидели, что и дикое племя ничто по сравнению с ними, они словно и камни съели.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы видели, что все дома были разрушены, они разорили все — Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы. Вы приехали по этой дороге – через Губадлы и видели, что нет ни одного уцелевшего здания – ни в городе, ни в селах.

Жители: Да, в тех местах ничего нет. Но Вы в одиночку, сражаясь со всеми, сделали то, что не сделал весь мир. Все села станут такими же, как Забух.

Президент Ильхам Алиев: Некоторые зарубежные покровители Армении и сегодня не хотят видеть этого. Словно и не было оккупации, не было этого вандализма, вражды. Те, кто в течение тридцати лет молчал, набрав в рот воды, или же оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками, высказывают претензии, обвиняют. Мы – народ-созидатель. То, что армяне разрушали в течение тридцати лет, мы уже восстанавливаем, восстановили за два года и люди вернулись. Мы находимся на своих землях. Это тоже была исконная азербайджанская земля. Какое бы уродливое название не дали в период оккупации, оно не имеет никакого значения. Это название исчезло вместе с ними, пошло вместе с ними к чертям.

Житель: Вы прогнали их как собак.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Всего хорошего, живите счастливо.

Жители: Спасибо, да будет Аллах доволен Вами.

Житель: А это аксакал нашего села.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Житель: Здравствуйте. Рады Вас видеть. Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Как Вы всегда говорите, Вы хорошо знаете что и когда делать. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Теперь вы вернулись на Родину. Поздравляю.

Житель: Да, великий день. Большое спасибо, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю. Спасибо.

Житель: Да ниспошлет Аллах мира и спокойствия всему нашему народу, благодаря Вам мы вернулись в родные края, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Дома вдоль улицы готовы?

Житель: Да. На первом этапе переселения.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Другой житель: Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, рад вас видеть, здравствуйте.

Житель: Да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни, здоровья, спасибо, что подарили нам это счастье.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Как вы чувствуете себя на родной земле?

Житель: Отлично, да, на родной земле. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья и долголетия.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Давайте сфотографируемся. Вчера приехали?

Житель: Да, мы приехали вчера.

Президент Ильхам Алиев: Где жили до сих пор?

Житель: В Сумгайыте.

Президент Ильхам Алиев: Какие у вас были условия?

Житель: Мы жили там в общежитии.

Президент Ильхам Алиев: Как вам здесь, хорошо?

Житель: Отлично. Да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни.

Мехрибан ханым Алиева: Здравствуйте, поздравляю.

Житель: Мехрибан ханым сегодня у Вас день рождения, поздравляем и Вас. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья и долголетия.

Мехрибан ханым Алиева: Спасибо.

Житель: Поздравляем от имени всех азербайджанских женщин.

Мехрибан ханым Алиева: Спасибо, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили?

Житель: На Абшероне, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Мы приехали, чтобы встретиться с вами.

Жители: Здравствуйте. Добро пожаловать. Да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни, да хранит Он Вас. Мы очень рады.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Я очень хотел встретиться с Вами. Всегда гордился Вами, Вы наша гордость.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Житель: Сегодня Вы претворили в жизнь нашу 30-летнюю мечту. Да упокоит Аллах душу Вашего отца, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Все мы переживаем счастливые дни.

Жители: Благодаря Вам мы очень счастливы. Да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни, долголетия. Да хранит Он Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, как вам здесь?

Жители: Очень хорошо, отлично.

Президент Ильхам Алиев: Вы приехали вчера и пока размещаетесь. Жить на родной земле, конечно, большое счастье.

Житель: Да. Поздравляем и Мехрибан ханым с днем рождения.

Мехрибан ханым Алиева: Спасибо, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили?

Житель: В Баку, в общежитии в Пиршаги.

Президент Ильхам Алиев: А сегодня уже на родной земле, в этом красивом доме, прекрасном селе.

Житель: Да, да, у нас прекрасное место.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас Лачин тоже стал очень красивым городом.

Житель: Да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Сегодня мы спокойно живем на родной земле, в своем краю.

Другой житель: Это мой внук.

Президент Ильхам Алиев: Как ты приехал сюда? Охотно? Дети увидят всю прелесть забухской земли.

Житель: Я жил здесь 37 лет, сейчас мне 68, я пенсионер. Да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни, благодаря Вам все хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, счастливо оставаться.

Житель: Большое спасибо.

Другой житель: Господин Президент, можно с Вами сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Давай сфотографируемся. Здравствуйте, рад вас видеть.

Житель: Рады Вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать. Здравствуйте. Поздравляю.

Житель: Здравствуйте, добро пожаловать. Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах. Благодарим Вас за то, что подарили нам эту радость.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, живите счастливо.

Жители: Спасибо, большое спасибо, да поможет Вам Аллах. Мы признательны, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Житель: Добро пожаловать. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. И вам добро пожаловать.

Житель: Вы положили конец многолетней тоске, подарили нам радость. Большое спасибо, да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо. Желаю и вам долголетия, счастья, счастливой жизни в родном краю.

Жители: Большое спасибо, мы очень довольны. Да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили в период оккупации?

Житель: В Сумгайыте.

Президент Ильхам Алиев: В Сумгайыте, в каких условиях? В доме, предоставленном государством, или…?

Житель: Мы жили в общежитии.

Президент Ильхам Алиев: То есть весь период оккупации — в общежитии? Покинув эти места, вы сразу поехали туда?

Житель: Нет, мы жили в нескольких местах, в последнее время там.

Президент Ильхам Алиев: В Сумгайыте.

Житель: Слава Аллаху, сегодня мы находимся на своей родине, в своем доме, в родном селе. Хвала Всевышнему, мы очень довольны и всей семьей признательны Вам, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Лачинский район тоже развивается, Лачин – один из наших красивых городов. Вы, наверное, поедете и увидите.

Житель: Все превосходно, отлично, вчера мы увидели. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Да, уже видели?

Житель: Нас прекрасно встретили. С большим уважением. Большое спасибо им и Вам спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас размещаетесь здесь.

Житель: Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, желаю здоровья. Здравствуйте.

Житель: Здравствуйте, господин Президент, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: И вам добро пожаловать.

Житель: Ваш приезд – большая честь для нас. Да хранит Вас Аллах за то, что подарили нам этот прекрасный день.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас.

Житель: Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Как вам здесь?

Житель: Спасибо, большое спасибо, отлично.

Президент Ильхам Алиев: В родном селе.

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Спустя 31 год.

Житель: Большое спасибо за то, что вновь подарили нам эту жизнь, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Хвала Всевышнему, и село красивое.

Житель: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Желаем Вам здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души. Желаю вам здоровья, живите счастливо, стройте, созидайте.

Житель: Большое спасибо. Поздравляем Вашу супругу с днем рождения.

Президент Ильхам Алиев: И дети, наверное, впервые видят Лачин. Село Забух. Как вам здесь? Молодежь охотно приехала?

Жители: Да, да. Мы очень довольны. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Наверное, жили в городе? В Баку?

Житель: В Сумгайыте.

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что здесь вы увидите, какие прекрасные условия. Главное, что человек живет на родной земле, освобожденной земле, и живет гордо.

Житель: Можно мы тоже сфотографируемся?

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте сфотографируемся.

Житель: Поздравляем и Вашу супругу.

Мехрибан ханым Алиева: Здравствуйте, я тоже поздравляю вас, большое спасибо.

Х Х Х

Фотографируются.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Рады Вас видеть, господин Президент, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жители: Поздравляем, спасибо.

Мехрибан ханым Алиева: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, поздравляю.

Житель: Здравствуйте, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуй, детка.

Житель: Спасибо. Скажи «Спасибо, дедушка». Спасибо, да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, поздравляю.

Житель: Поздравляем, большое спасибо. Благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся.

Житель: Сфотографируйся с дедушкой.

Президент Ильхам Алиев: На тебе была хорошая куртка, ты снял ее? На ней написано «Азербайджан».

Житель: Спасибо, да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Идите сюда, идите сюда.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, рад вас видеть. Добро пожаловать.

Житель: Здравствуйте, добро пожаловать, рады Вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Житель: Здравствуйте, рады Вас видеть. Добро пожаловать в наше село.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

Житель: Иди сюда, иди встань рядом с дедушкой Ильхамом.

Президент Ильхам Алиев: Мы уже сфотографировались с ним.

Житель: Иди сюда, встань здесь.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили до сих пор?

Житель: В Ширване. Вот приехал в родной край. Сколько месяцев, 32 года, как уехал отсюда, этой ночью и не спал вовсе. Да поможет Вам Аллах. Все это произошло благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Живите счастливо.

Житель: Вы страдали больше, чем мы.

Президент Ильхам Алиев: Весь наш народ разделает вашу радость.

Житель: Господин Президент, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Сегодня мы гордимся, ходим с высоко поднятой головой, потому что эти земли уже у нас. Да хранит Вас Аллах, господин Президент!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Моей внучке тоже есть, что сказать.

Президент Ильхам Алиев: Да, пожалуйста.

Девочка: Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий, уважаемая Первый вице-президент Мехрибан ханым, мы очень рады видеть вас в нашем родном селе Забух. Господин Президент, благодарим Вас за то, что построили для нас, учащихся, такую замечательную школу.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Житель: Да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас. Добро пожаловать на свою родину.

Житель: В таком красивом месте создали такое прекрасное село.

Другой житель: Господин Президент, лачинцы тоже очень любят Вас. Несколько лет назад Вы вместе с лачинцами отметили свой день рождения в поселке Тахтакерпю. А сегодня день рождения Мехрибан ханым. Пользуясь случаем, от имени всех жителей села поздравляем ее с днем рождения.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы правы. В то время я сказал, что настанет день, когда вы вернетесь на родные земли. Этот день настал.

Жители: Это сегодняшний день. Спасибо. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю, спасибо.

Житель: Я тоже хочу сфотографироваться с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся.

Житель: Все мы очень любим Вас, верим Вам и полагаемся на Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, счастливо оставаться. Спасибо, желаю здоровья и долголетия.

Мехрибан ханым Алиева: Я еще приеду в гости.

Житель: Да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, здоровья вам.

Мехрибан ханым Алиева: Спасибо.