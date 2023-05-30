30 мая состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

На встрече Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Президента Израиля придаст стимул развитию дружеских отношений между нашими странами.

Отметив, что проведены отличные обсуждения с Президентом Израиля по поводу двусторонней повестки, а также региональных вопросов, глава государства подчеркнул: «Уверен, что во время встречи с делегациями и во время встреч в рамках вашего визита сегодня и завтра будет обсужден широкий спектр вопросов».

Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил Президента Азербайджана посетить с визитом Израиль.

30 мая c участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога также был подписан «План сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения государства Израиль в области здравоохранения и медицинской науки на 2023-2028 годы».

Далее президенты обоих государств выступили с заявлениями для прессы.