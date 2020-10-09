Ильхам Алиев дал Армении последний шанс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе обращения к нации сказал, что дает «последний шанс» Еревану вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.

По его словам, Азербайджан любыми способами вернет «свои земли», но хочет сделать это мирным путем и дает Армении «последний шанс».

О переговорах Азербайджана и Армении «не может идти речи», если глава армянского министерства иностранных дел в ходе встречи с азербайджанским коллегой в Москве назовет нагорный Карабах территорией Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

При этом азербайджанский лидер ожидает, что встреча глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России внесет ясность во многие вопросы.

В настоящее время в Москве проходят переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяан и Джейхуна Байрамова. Стороны обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.