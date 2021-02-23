Ильхам Алиев: «Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды»

«Сейчас ситуация изменилась. Азербайджан восстановил международное право, фактически создал в регионе и мире новые реалии».

Как сообщает АПА, об этом 23 февраля во время приема в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что для использования возможности установления долгосрочного мира и стабильности в регионе сейчас многое будет зависеть от правильной оценки данных реалий странами региона, крупными государствами: «Думаю, что в настоящее время Азербайджан действительно демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния и строить будущее для региона. По существу мы уже приступили к этому. Мы приступили к работам по реконструкции, реализации проектов, которые будут полезными для всех стран региона и в результате – для стабильности и прогнозирования. Поэтому считаю, что есть необходимость в том, чтобы все мы – правительства и международные организации – оценили новые реалии и спланировали свои шаги с тем, чтобы сосредоточить внимание на позитивных возможностях сотрудничества и сосуществовании в условиях мира».