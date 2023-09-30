Ученые из Больницы Херлев и Гентофте в Копенгагене (Дания) выяснили, что врачи превосходят искусственный интеллект в интерпретации рентгеновских снимков грудной клетки. Исследование опубликовано в журнале Radiology.

Исследователи дали оценить более двух тысяч рентгеновских снимков 72 врачам-рентгенологам и четырем коммерческим инструментам искусственного интеллекта. Снимки делались в течение двух лет в четырех датских больницах.

Уровни чувствительности ИИ колебались от 62% до 95%, то есть были довольно высокими. Чем выше чувствительность теста, тем меньше случаев заболевания будет пропущено. Но точность ИИ была ниже, чем у рентгенологов: последние реже ставили ложноположительные диагнозы. Хуже всего ИИ справился с выявлением заболеваний воздушного пространства легких: положительная прогностическая ценность в этом случае варьировалась от 40% до 50%.

Слишком большое количество ложноположительных диагнозов ИИ приведет к ненужной визуализации, радиационному облучению пациентов и увеличению затрат на здравоохранение. Поэтому пока что эти инструменты остаются лишь дополнением, на них нельзя положиться при выявлении распространенных заболеваний легких.

В предыдущих исследованиях, заявлявших о превосходстве ИИ над рентгенологами, врачи просматривали только изображение без доступа к истории болезни пациента и предыдущим исследованиям изображений, отметили ученые. На практике интерпретация снимков рентгенологом обычно включает анализ дополнительных данных.