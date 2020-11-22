Ибрагим Калын: «Турецкие военные – фактор баланса в Карабахе»

Турецкие военнослужащие так или иначе будут в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В интервью телеканалу NTV, Калын отметил, что ВС Турции уже давно активно и тесно взаимодействуют с азербайджанской стороной в оборонной сфере. «То есть в определенном смысле мы уже давно присутствуем в Азербайджане. Теперь же через парламент прошел проект указа об отправке военнослужащих на Южный Кавказ. Это значит, что мы будем присутствовать в Карабахе в качестве части мониторингового контингента», — сказал пресс-секретарь турецкого лидера.

Он привлек внимание к обеспокоенности определенных кругов на Западе вводом российских военных в Нагорный Карабах. «Те, кто выражает недовольство присутствием российских военных в Карабахе, почему-то замалчивают наличие российской базы в той же Армении. Если вы реально недовольны российскими войсками на Кавказе, то требуйте вывода базы РФ из Армении. Но у вас нет на это сил!», — сказал Калын.

Пресс-секретарь президента Турции напомнил, что когда США инициировали договоренность о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, Анкара поддержала эту идею, но договоренность была сорвана. То же самое касается и Франции. «Ни НАТО ни ЕС фактически не выступили с конкретным и реализуемым предложением по Карабаху, тогда как Москва и Анкара смогли достичь взаимопонимания по урегулированию 30 летнего конфликта», — сказал Калын.

По его словам, задействование турецких военных в наблюдательной миссии по Карабаху является также стратегическим успехом Запада, в том числе Европы. Турецкие военные – фактор баланса в Карабахе, Сирии и Ливии, подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, переговоры с Россией по функционированию Мониторингового центра по Карабаху продолжаются. «Завершился первый этап диалога. Российская сторона проинформирована о позиции Анкары. Теперь, члены российской делегации получат соответствующие инструкции из Кремля. В диалоге участвуют представители Минобороны, МИД и спецслужб Турции. В ближайшие дни определиться место и принципы работы центра. Будет четко определено, кто за что ответственен. Турецкие военнослужащие так или иначе будут в центре по Карабаху», — констатировал Калын.

Он отметил, что нормализация ситуации в регионе, отвечает в первую очередь интересам самой Армении.

При этом Калын назвал транспортный коридор между Нахчываном и остальной частью Азербайджана не менее значимым, чем освобождение оккупированных Арменией земель Азербайджана. (Агентство Анадолу)