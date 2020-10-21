Ибрагим Калын рассказал, когда в Карабах придет мир

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал, при каком условии в непризнанном Нагорном Карабахе наступит мир. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее заявлял об отсутствии дипломатического решения в карабахском вопросе, не намерен урегулировать ситуацию с эскалацией насилия в регионе.

Он добавил, что в Карабахе наступит мир после окончания оккупации.

«Понятно, кто хочет войны. Это подтвердило правоту Турции и Азербайджана. Мир и стабильность придут на Южный Кавказ только тогда, когда Карабах освободится от оккупации», — написал Калын.

| 2020-10-21T21:54:38+04:00 21 октября 2020, 22:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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