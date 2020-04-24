Ибрагим Калын: «Антитурецкая истерия не может изменить исторические реалии»

Попытки нанесения ущерба интересам Турции посредством лжи о так называемом геноциде 1915 года, раскручиваемой в угоду определенным политическим кругам, обречены на провал, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, те, кто полагает, что сможет оказать давление на Анкару путем искажения исторических реалий и тем самым внести клин в отношения между Турцией и иностранными государствами, глубоко ошибаются.

Калын подчеркнул, что решение о переселении армян в период Первой мировой войны было принято 24 апреля 1915 года не с целью физического устранения этой группы населения, которую также называли в Османском государстве «верной нацией». Подобного рода формулировки являются всецело плодом политического воображения и не подтверждены архивными материалами.

Пресс-секретарь турецкого лидера отметил, что армянское лобби и круги, раскручивающие антитурецкую карту искажения политических реалий Османского периода, сеют зерно вражды и противостояния. Турция и турецкий народ будут и далее успешно противостоять кампании лжи.

Гибель армян в период после решения об их переселении, массовые убийства населения Анатолии в ходе восстаний армян, а также смерть до 5 миллионов мусульман в период между 1850-1920 годами – наша общая боль, сказал Калын.

Пресс-секретарь президента Турции подчеркнул, что спустя более века после трагических событий в Османском государстве взаимные обвинения не принесут облегчения ни одной из сторон.

«Круги, раздувающие антитурецкую истерию в угоду своим мелочным политическим интересам, не могут изменить исторические реалии. Язык враждебности, которым пользуется армянское лобби, не принесет пользу ни сегодня, ни в будущем»,- отметил пресс-секретарь главы турецкого государства.

При этом Калын подчеркнул, что турецкий народ никогда не забудет убийство в 1973-1984 годах своих дипломатов армянской террористической организацией АСАЛА.

Странам, которые пытаются привлечь Турцию и турецкий народ к ответственности за несовершенное преступление, и принимающие предвзятые решения, следует вначале взглянуть на темные страницы собственной истории, предложил он.

«Турция готова поддержать любой конструктивный подход, основанный на исторических фактах, отраженных в архивах. Анкара продолжит и далее предпринимать шаги на благо мира и стабильности в регионе»,- заключил пресс-секретарь президента Турции.