Христо Стоичков: «Барса» выгнала Вальверде ради посредственного тренера»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков высказался о ситуации в каталонском клубе.

«Вы выгоняете Вальверде, когда он первый в Ла Лиге, но не увольняете его, когда он проигрывает 0:3 в Риме или 0:4 в Ливерпуле. Или «Валенсии» в финале Кубка Испании.

Знаете, что беспокоит? Один миллиард [евро] потрачен, и ничего не выиграно. Смотрите, миллиард. Это не два цента.

Вы выгнали Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера, как и его помощника», – сказал Стоичков, имея в виду Кике Сетьена и Эдера Сарабию. (sports.ru)